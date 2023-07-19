毕丹星：派出候选人前尽量了解 若之后发现问题也不昧着良心再派上阵

针对工人党筛选候选人的程序是否有缺陷，工人党秘书长毕丹星说，工人党尽力推举优秀候选人，但无法管束他们成为候选人后的行为。然而，他一旦知道有问题，就不能昧着良心再派出这些人选。

工人党在2020年全国大选中派出的21名候选人当中，过去两年已有三人因行为不当退党，包括此次卷入婚外情丑闻的阿裕尼集选区议员贝理安和党员佘雪玲，以及在国会撒谎的盛港集选区前议员辣玉莎。

毕丹星星期三（7月19日）在记者会上就候选人筛选程序说，工人党尽力推举能够代表新加坡和新加坡人的优秀候选人。“这是我们一直在做的事情，也是我们一直在尝试做的事情，今后我们将继续这样做。”

他坦言，派出哪些候选人，是在选举的当下决定的，他也尽可能地去了解这些人。“但是，你无法管束他们成为候选人之后的行为。我想，一旦你知道浮现了某个问题，那本着良心，我就不能派出这些候选人，如果我知道事实。”

至于会否在下届大选派出较少候选人，毕丹星说，目前就下届大选会竞选多少个席位置评，言之过早。

也有媒体问到，这件事紧随辣玉莎事件，工人党要怎么重拾新加坡人对它的信任和信心。对此，毕丹星说，由于辣玉莎事件仍在调查中，他须要谨慎发言。但他认为，就信任而言，工人党要赢得新加坡人的信任，最重要的平台是国会。

“我想新加坡人期望工人党能对政府进行问责，确保不会出现绝大多数议席握在人民行动党手中的一党独大局面。”

反对党因此必须继续努力，鼓励和说服新加坡人挺身而出，成为制衡政府的一份子，这符合新加坡人的利益。毕丹星说：“有一个好的反对党，我国会更好和更强大，我不只是特别指工人党。”