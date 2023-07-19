66人获公共服务委员会奖学金

今年共有66人获颁公共服务委员会奖学金，包括首批三名永续发展奖学金得主。最新一批奖学金得主来自19所学校，是历年来背景最多元的一批。

公共服务委员会奖学金是新加坡政府颁发的主要奖学金，得主可修读国内外大学不同课程，毕业后须加入公共服务领域，为国家和人民服务。服务年限视他们就学的地点而定，一般须在政府相关部门，工作四年至六年。

主管公共服务的教育部长陈振声星期三（7月19日） 在奖学金颁奖礼上致辞时指出，政府贯彻“持续的英才制度”（continuous meritocracy）精神，欢迎处于不同求学阶段者，申请公共服务委员会奖学金。

公共服务委员会主席李子扬说，今年66名奖学金得主来自19所学校，背景多元，他们将负笈国内外25所大学深造，当中包括三名永续发展奖学金得主。

委员会去年首次推出永续发展奖学金，鼓励不同阶段的学生通过公共服务，为气候变化、洁净能源和绿色金融等领域做出贡献。奖学金得主有机会在不同的政府部门，参与相关项目与政策的工作。

目前在新加坡国立大学就读环境研究系的大三学生张祐诚（24岁）是三名永续发展奖学金得主之一。这名中期奖学金得主受访时透露，向来对环境及永续发展课题深感兴趣，也从自身做起，为爱护环境贡献一分力。

“很高兴和欣慰能申请到这份奖学金，除了符合我的兴趣，也期待毕业后加入公共服务领域，贡献所长。”

他说，政府推出2030年新加坡绿色发展蓝图，凸显永续发展的重要性。他认为，永续发展不是仅和环境有关，永续概念和大家的生活方方面面都有关联。

另一名司法服务/法律服务奖学金得主陈悦颖 （19岁），即将在今年9月前往英国伦敦国王学院修读法律系。从新加坡艺术学院毕业后，决定转换求学跑道朝法律迈进，陈悦颖坦言心情很兴奋、很期待，但也有一点焦虑。

从艺术到法律，似乎差异很大，但陈悦颖指报读法律系不是冲动决定，而是经过至少两年的沉淀和思考，确认无意继续走艺术道路后，所做出的慎重决定。身为公务员的父母也很支持。

陈悦颖对法学感兴趣，近年也积极研读一些法律书籍、判词等，加强法律知识。对于未来要投入哪个法律领域，如专攻民事或刑事等，她指现阶段对法律认识不深，未来会秉持开放态度，积极学习。