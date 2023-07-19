本地今年将增280张急症病床

今年本地将增加280张急症病床，以应对日益增加的需求。卫生部也将扩大居家病房计划，并增加社区医院、过渡护理设施和疗养院的床位。

将于今年9月启用的陈笃生医院—综合医疗护理中心会提供120张急症病床（acute care beds），邱德拔医院、盛港综合医院和亚历山大医院则会分别增加100、40和20张急症病床。

卫生部长王乙康星期三（7月19日）在护士优异奖颁奖典礼上说，卫生部通过推出健康SG计划以及发展东区综合医疗园等设施，来应对人口老龄化和住院病患的增加。不过这些中长期计划需要几年时间才能实现，而增加床位则可在短期内缓解医院和医疗人员面对的压力。

卫生部也将扩大居家病房计划（Mobile Inpatient Care@Home），让参与的病患从100人增至200人，让更多急性病患能够在家接受护理。

陈笃生医院—综合医疗护理中心、兀兰医疗集团、盛港社区医院、欧南社区医院以及裕廊社区医院也将增加共280个社区医院床位。

另外，本地中部地区和黄廷方综合医院附近，将增设两家过渡护理设施，为正在等待出院的病患提供护理。中部地区的过渡护理设施将设140个床位，黄廷方综合医院附近的设施则有200个床位。

今年年底前本地也将开设一家新的疗养院，并扩建另外两间现有的疗养院，总共增加310个疗养院床位。