护理专业应届毕业生将获1万5000元签约奖金

今年加入护理行业的护理专业应届毕业生，如果之前未获得奖学金，将能获得1万5000元的签约奖金。

卫生部长王乙康星期三（7月19日）在护士优异奖颁奖典礼上宣布这项消息。他说，卫生部将推出一系列措施增加护理领域的人手，支持本地医疗机构增加床位。

今年1月1日至12月31日加入公共医疗保健集群，或政府资助的社区护理机构的应届毕业生，可获得签约奖金。奖金将分三次，在入职、完成一年服务和两年服务时发放。毕业生必须是新加坡公民或永久居民。

王乙康指出，目前只有三分之二护理专业的毕业生加入护理行业，其余毕业生则加入其他行业，如果能鼓励更多毕业生加入，将能显著应对护理领域的人力需求。

卫生部也将继续与公共医疗保健集群和社区护理组织合作，大力招聘护士。各集群近日增加对本地高等院校护理专业学生的资助，以鼓励更多学生在毕业后从事这一行。 目前，护理专业学生可获得至少一半的学费赞助，工艺教育学院的护理专业学生甚至无需缴付学费。学生们在就读期间每月也能领取津贴。

另外，王乙康说，卫生部正在研究护士的长期挽留计划，并将在之后分享更多细节。卫生部也会继续与雇主合作，定期检讨护士的薪资待遇。

卫生部早前宣布，医疗机构今年的目标是要招募4000名护士，比冠病疫情前多出四成。公共医疗集群通过扩大海内外招聘，今年上半年已招聘约2000名新护士。