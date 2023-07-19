吉宝氢气发电厂动土 2026年落成

吉宝连同由裕廊工程和三菱电力亚太组成的财团，星期三（7月19日）在裕廊岛动土兴建一座能以氢气发电的发电厂，预计2026年上半年落成。

与此同时，能源市场管理局也计划在这个月内，为我国到了2028年所需的新发电产能，向业者征求发展方案计划书。

周三动土的“吉宝沙克拉热电联产发电厂”（Keppel Sakra Cogen Plant）采用的是联合循环燃气轮机（combined cycle gas turbine）机组，同一时间最多可产600兆瓦电力。

在运作初期，发电厂虽然会以天然气作为主要燃料，但是根据设计，机组能接纳高达三成的氢气，未来若有需要也能转变成全氢气操作。一旦落成，它将是本地首座具备氢气发电功能的联合循环燃气轮机发电厂。

我国去年宣布推动全国氢气策略，希望到了2050年，氢气能满足本地约一半的能源需求。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生为动土仪式致辞时说，这座发电厂会是我国自2016年以来，新建成的首几座联合循环燃气轮机发电厂。

他说，过去10年来，因为电力公司过度投资，导致我国的电力系统一直处于产能过剩的情况，不过随着电力需求增加，以及一些旧发电厂退役，后备产能已逐渐降低。

为了维持我国往后的电力供需平衡，能源局早前宣布会以更有组织的方式引进私人投资。

就此，陈诗龙透露，当局计划在这个月，为2028年所需的新产能向业者征求发展方案计划书。往后只有获得许可的业者，能够建造新的发电厂。“这个过程有助我们在确保产能足以维持电网稳定，以及减少过度生产之间取得平衡。”