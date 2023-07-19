本地股市星期三涨0.64%

本地银行股受美国隔夜股的提振，带领新加坡海峡时报指数在星期三（7月19日）上涨20.98点或0.64%，闭市报3275.24点。

三大银行表现不俗，大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）和星展集团（DBS）分别上涨3.43%、1.6%和0.65%，收报28.64元、12.67元和32.74元。

投资者接下来料会把焦点放在三大银行的最新业绩。

马来亚银行证券公司银行与金融区域分析主管迪兰（Thilan Wickramasinghe）认为，银行的净利息收入（NII）依旧会取得同比增长，可是增速料会因为融资成本增加和贷款减少而进一步放缓。

不过，非利息收入（NOII）的环比增速可能会加快，原因是财富管理客户愿意进入波动较大的市场，推动银行财顾管理业务收入。

“2023财年第二季的资产素质料会保持良好，但管理层对2023财年下半年的预测料会较为谨慎。”

他预测，华侨银行2023财年第二季的每股盈利可能会因为保险业务收入增加而上升。另外，新元走强以及中国经济疲弱可能为大华银行的亚细安和北亚业务带来下行风险。

全天全场交易量为12亿7000万股，交易额10亿5000万元；上升股283只，下跌股295只。

领涨的海指成份股除了银行股，还有皇胜酿酒（Emperador）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别上升1.98%和1.72%，报0.515元和0.59元。

下跌股包括DFI零售集团（DFIRG）和凯德投资（Capitaland Invest），分别下跌2.06%和1.18%，报2.86美元（3.79新元）和3.36元。