外国人购买“商业及住宅”用地 须获政府批准

从星期四（7月20日）开始，外国人购买目前被规划为“商业及住宅”用途的地段，必须获得政府的批准。

律政部和新加坡土地管理局星期三晚上宣布这项消息时说，这是在住宅房地产法修订之后实施的措施，目的是为保护新加坡人的住宅用地。

被规划为“商业及住宅”用途的发展地段，如今将被视为住宅房地产，并受到住宅房地产法的管制。“商业及住宅”地段已从土地用途地段名单中撤除，这类地段原本指定为非住宅房地产。

“商业及住宅”房地产可能包括购物中心、酒店，以及办公与住宅房地产。一些例子包括牛车水大厦（Chinatown Complex）和友乃德广场（UE Square）。

目前规划为商业及住宅的用地，必须至少有60％的楼面用于住宅用途。

目前已拥有这类用地或房地产的外国人（个人和公司），如果打算按原样保留该房地产，则无需寻求批准，但如果他们希望保留和重新开发该房地产，则必须寻求批准。

如果满足以下条件，则可以豁免寻求批准：这些打算购买或收购权益的外国人，在2023年7月20日之前已获得卖方授予选购权书（Option-to-Purchase, 简称OTP）；OTP于8月9日或之前行使，并且OTP在7月20日或之后并没有改变。

这个条例改变和其他更新，是政府对住宅房地产法下的非住宅房地产表进行定期审查的一部分。



七种用地包括：商业1、商业2、商业1-白色、商业2-白色、商业／机构、保留地段和特殊用途，也被添加到名单中，因为此类土地通常不允许住宅用途。