一些大型公司相继公布了强劲的财报，投资者信心受到提振。美股星期三（7月19日）集体收高，道指录得连续第八个交易日上涨，三大股指均创2022年4月以来的最高水平。道琼斯工商指数涨0.31%；纳斯达克指数涨0.03%；标普500指数涨0.24%。

受到本地三大银行股的带动，新加坡海峡时报指数星期三闭市上涨20.98点或0.64%，闭市报3275.24点。

以下是星期四（20日）可关注的股票：

1. 吉宝企业（Keppel Corporation）开市前宣布，其私募基金吉宝首峰亚洲宏观趋势基金四期（KAMTF IV）和韩国一家金融机构共同收购韩国中央商业区的一处办公楼，这使得吉宝在韩国管理的资产达到近2.6万亿韩元（约26亿新元）。

2. Sysma控股发布文告表示，提出自愿有条件现金收购的GTV Capital在截至星期三下午6时已掌控超过90％的股权，根据规定，收购要约将生效，新交所也会暂停该股的交易。

3. 百汇生命产业信托（ParkwayLife REIT）股价尾盘突然下跌3.2%，受到新加坡交易所得质询。

4. 联实全球商业信托（Lendlease Global Commercial REIT） 管理机构主席兼董事经理（新加坡）黄雪铃辞职，她将从8月8日起卸下主席和董事经理的职务。

5. 马来西亚发展商Aspen集团子公司Aspen Vision City以43万1500令吉（约12万6000新元）脱售一个房地产单位。

6. 泰国酿酒发行总额150亿泰铢（约5亿8200万新元）的信用债券（debentures）筹集资金偿将在明年3月到期的现有长期贷款，金额最高达100亿泰铢。其余资金则会用来偿还短期贷款。