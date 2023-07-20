庆祝国庆日 总统府7月23日开放

总统府将在来临星期天（7月23日）举办国庆开放日，邀民众一起为国家庆生。

总统府星期三发文告说，为庆祝国庆日，总统府7月23日早上8时30分至下午6时对外开放。当局鼓励访客穿红色衣着庆祝国庆。

访客可参观近期完成提升工程的天鹅湖、日本花园以及包容花园（Inclusive Garden），还可参加手工艺活动、观看音乐表演等。

当天早上9时至下午5时，访客可观赏到来自安德逊小学、达迈小学、光道小学、南洋艺术学院、巴斯卡尔艺术学院（Bhaskar’s Arts Academy）、回教学校Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah的学生带来的乐队、舞蹈和马来传统歌谣（Dikir Barat）表演。

早上9时30分至下午5时，总统府有导览活动，带领访客参观多功能厅，并观赏由外国政要赠送给我国领导人的国礼。上午10时至下午4时，还可以参加大自然导览游。

上述导览活动的收费介于2元至10元，4岁以下孩童免费。

开放日的入口为总统府正门，最靠近的地铁站是多美歌站。新加坡公民和永久居民入场免费，外国访客的入门票每人两元。总统府当天也会售卖食品和限量的总统府与总统挑战纪念品，现场仅支持扫描QR码无现金付款。所有销售收入及入场收费将捐给总统挑战支持的慈善机构。