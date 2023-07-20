樟宜机场6月乘客量三年多来首次破500万

樟宜机场今年6月接待的乘客量达512万人次，是自2020年1月冠病疫情暴发以来，单月人次首次突破500万。

樟宜机场集团星期四（7月20日）发文告说，今年6月樟宜机场的乘客量和航班起降次数，已达2019年6月疫情前水平的88%。

在今年4月至6月的第二季度，樟宜机场接待旅客达1460万人次，已达2019年第二季的87%；航班起降共计8万1400趟次，达2019年同期的86%。

澳大利亚、印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国是第二季樟宜机场的首五大客源市场。往返东北亚的乘客人数也持续增加，截至今年6月，已达疫情前水平的75%。

不过，通胀压力导致需求疲弱，航空货运的需求依然疲弱，第二季的空运货物吞吐量达41万8000公吨，比去年同期下滑10.8%。首五个空运市场为澳大利亚、中国大陆、香港、印度和美国，其中印度自今年第一季就已上榜。

樟宜机场集团航空及货运发展执行副总裁林振杰说，很高兴看到樟宜机场乘客量在6月年中假期期间，再度突破500万大关。“樟宜机场已恢复疫情前八成以上的城市连接，我们期待在今年下半年加强与东南亚和中国更多地点的连接。”

截至7月1日，有多达99家航空公司在樟宜机场运营逾6300趟每周固定航班，飞往全球49个国家和地区的148个城市。