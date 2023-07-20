本地股市星期四早盘下滑0.2％

华尔街股市星期三（7月19日）小幅收高，道琼斯工商指数连续八个交易日上涨，延续了近几周比预期好的经济数据带来的看涨势头。道琼斯工商指数隔夜涨0.31%；纳斯达克指数涨0.03%；标普500指数涨0.24%。亚洲主要股市星期四（20日）早盘涨跌互现，东京和上海股市在早盘领跌，领涨的是台湾和香港股市。

本地股市方面，新加坡海峡指数指数截至中午12时下滑6.61点或0.2％，报3268.6点。

12只海指成份股下跌，怡和合发（Jardine C&C）、DFI零售集团（DFIRG）和皇胜酿酒（Emperador）领跌，中午前分别下滑1.24％、1.05％和0.97％。同样有12只成份股上涨，领涨的是星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust）、胜科工业（Sembcorp Industries）和海庭（Seatrium），涨幅分别为1.56％、1.44％和1.41％。

英国最新公布的通胀数据显示，该国6月份的通胀降幅超出预期，降至7.9%，为一年多来最低水平，这使市场对英国央行进一步大幅加息的预期有所回落。英国央行将于8月第一周举行议息会议，但在此之前，日本、欧洲和美国的央行会议也将在市场关注范围之内。

目前，市场普遍预计美联储本月会加息25个基点，但之后不会再加息。Nuveen负责证券市场的首席投资官玛利（Saira Malik）说：“随着投资者越来越确信通胀高峰已过去，他们对美联储当前升息周期将最终结束的预期也在增强。不过经济和企业盈利的问题或让涨势受到干扰。”

近几周，由于疲弱的经济数据打压了市场情绪，中国股市承压。目前，投资者正等待能够推动中国疫情后复苏的有意义的刺激措施。星期三，中国官方承诺，将通过一系列旨在帮助民营企业的政策措施，推动民营经济“做大、做好、做强”。