Lazada再获阿里巴巴约11亿元注资　　

本地网购平台Lazada再获母公司阿里巴巴8亿4500万美元（约11亿1700万新元）的注资。预计这笔资金将帮助Lazada扶持本地商家，也助其在东南亚应对日益激烈的竞争。

根据彭博社消息，注资消息在阿里巴巴星期三（19日）提交的一份监管文件中披露。自2016年收购Lazada以来，阿里巴巴就曾多次向其“输血”，包括在2017年、2018年分别注资10亿美元和20亿美元。

2022年，淘宝天猫原总裁蒋凡接管阿里海外数码商业板块后，更是加大对Lazada的投资力度，全年注资额超16亿美元。最新注资使阿里巴巴对Lazada的总投资额达到58亿美元（约76亿新元）。

Lazada在新加坡和本区域的对手包括亚马逊以及冬海旗下电商平台Shopee。

Lazada是阿里巴巴计划在美国上市的国际线上购物业务的一部分。2022年，阿里巴巴就曾讨论过为Lazada至少融资10亿美元，作为Lazada分拆和脱离阿里巴巴以及潜在上市的前期准备，但最终由于估值问题而取消了与潜在投资者的谈判。此后，阿里巴巴便放弃融资计划，转而向该公司注入额外资金。

这家中国科技巨头正拟分拆成六大业务集团，以促进其电商、物流和云计算等各项业务的发展。