妻子岳母虐死女佣判监 男雇主也被指虐佣

妻子与岳母因虐死缅甸籍女佣而坐牢，男雇主也被指虐待女佣，不但用一片面包泡水让女佣吃，电眼还拍到他拉女佣的头发将她整个人举起。

男雇主不认罪，案件星期四（7月20日）早上开审。

《新明日报》之前报道，24岁的缅甸籍女佣磅艾赫多恩（Piang Ngaih Don）在2016年7月25日至26日，遭女雇主盖娅蒂丽（42岁）活活虐死，横尸于碧山11街第145座组屋一个九楼单位。

女雇主嫌女佣手脚慢、卫生习惯差、食量太大，残忍虐佣近10个月，女佣死前12天双手被绑在铁花窗睡地板，最后在毒打骂声中咽气，死时体重只有24公斤。

女雇主被控115项控状，包括误杀、蓄意伤人等罪状，前年6月被判坐牢30年。她的母亲普蕾玛（64岁）也因涉虐佣和教唆他人销毁证据等罪状，被判坐牢17年。

男雇主凯文切尔瓦姆（Kevin Chelvam，44岁）也面对五项包括虐佣、给假口供以及销毁证据等控状。他案发时是警曹长，在2016年开始已被停职。

他不认罪，控方以其中四项进行审讯，案件星期四早上开审。

控方开庭陈词显示，男雇主家里有安装闭路电视，控方借由闭路电视所拍到的画面，证明男雇主有虐佣的行为。

2016年6月24日下午4时06分，男雇主被拍到在住家里拉着女佣的头发，将她整个人举起离地。

他也被拍到用一片面包泡在水里，然后将它放在洗碗盆旁让女佣吃。

案件在截稿前还在续审中。（人名译音）