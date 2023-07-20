Grab宣布收购得运德士

私召车平台Grab宣布收购本地第三大德士公司得运德士（Trans-cab），进一步扩大和稳住在点对点载客市场的份额。

这是继SMRT旗下的腾越德士4月13日宣布与宝威（Premier）德士合并后，德士业的另一个整合行动。

Grab和得运德士星期四（7月20日）发联合文告宣布，双方已签署了收购协定，预计收购计划会在今年第四季完成。

根据陆路交通管理局网站的数据，截至今年5月，得运总共经营2168辆德士，加上它的私召车，总车队超过2500辆。收购协议包括买下得运的德士和出租车业务、维修行及燃油业务。

文告并没有透露收购价，据未经证实的市场消息说，数额约为1亿元。

得运总经理陈素金说：“我们早在几年前就观察到乘客对德士服务的要求在改变，并意识到如果要帮助德士司机保持竞争力，业务必须数码化。Grab的行业领先技术将能够让司机更高效且安全地驾驶，也更好地为乘客服务。”

Grab新加坡董事经理余伟滕说：“得运是一家运营非常良好的德士公司…我们恳切期待得运的工作团队和车队尽早加入我们的队伍。这是一项三赢的交易。得运车队的加入将增加我们平台的司机供应量，通过我们平台的技术，乘客和司机的配对也将更快速、更可靠，进而提升司机的效率。”

据知，Grab早前也有意收购规模最小的德士公司百胜（Prime）德士和私召车业务，不过百胜当时对Grab提出的收购价不满意，所以双方谈不拢。