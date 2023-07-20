红树林沼泽碳储存效果佳 滨海东花园扩大湿地面积

本地研究显示，位于滨海湾花园的翠鸟湿地，具有显著的碳储存能力，园方计划扩大滨海东花园的人造湿地。

翠鸟湿地（Kingfisher Wetlands）2021年11月开放，是滨海湾花园的首个湿地栖息地。湿地开幕时面积达1万5000平方米，并种植了200棵本土及濒危种类的红树。

为研究翠鸟湿地的储碳潜力，滨海湾花园与新加坡国立大学自然气候解决方案中心，以及DHI水务与环境研究中心合作，开展为期一年的试点研究。

研究报告显示，翠鸟湿地的红树林物种，能在花园的淡水条件下茁壮生长，并吸引更多样化以及濒危的生物物种。作为人造湿地，翠鸟湿地的储碳能力，也比一些天然湿地如实里达岛、双溪布洛，以及仄爪哇（Chek Jawa）的自然生态系统更强。

有鉴于此，滨海湾花园星期四（7月20日）决定扩大滨海东花园（Bay East Garden）的人造沼泽栖息地，以容纳更多红树林物种，以更好地发挥碳储存作用。总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮出席了消息发布活动。

滨海东花园计划于2027年开放，湿地整体占地5148平方米，比四个奥林匹克标准游泳池大。扩大后，人造湿地的红树林种植地将比原定计划增加一倍，以促进生物多样性的发展。

