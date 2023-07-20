客工七楼屋顶工作 天热缺水恍惚坠死

在公寓七楼屋顶工作的客工坠楼死亡，验尸庭揭露事发前天气炎热死者缺水不适，指他相信是因为热应激（heat stress）而恍惚出事。

这起意外发生在去年5月24日早上11时许，地点是西海岸弯16号的海湾花园（West Cove）公寓。

死者是37岁的孟加拉籍客工玛尼克（Ahmmed Mohammad Manik），事发时他跟另一名同事在公寓屋顶进行防水改善工程。

验尸庭早前针对死者的死因展开研讯，验尸官星期三（7月19日）裁定这是一场不幸的意外。

根据死者的同事所述，事发当天早上，他们到公寓的其中一栋楼的七楼屋顶进行防水改善工程。

当天天气炎热，但两人只带了一罐500毫升的水共饮。同事说，当时死者曾要水喝，但因为水已经喝完了，他还爬下楼再装一瓶给他，而死者当时说了一句“人没水不能活”。

约30分钟后，死者申诉有未曾感觉过的不适，就先歇一歇，可仍在施工的同事再一转头的功夫，就不见死者的踪影，寻找后发现死者已坠楼。

救护人员抵达时，死者趴在公寓底层，双手擦伤，头部流血，仍有呼吸及脉搏，但半开着双眼的他，回应已模糊不清。

死者送院抢救，但最终回魂乏术，于同天下午12时49分左右宣告不治。

人力部或对雇主采取行动

人力部指雇主或抵触工业场所安全与卫生法令，正在考虑要对公司采取行动。

根据死者同事的说法，他们上屋顶施工前，上司曾说若他们觉得需要，可以绑上安全带，但因为他们觉得安全，所以没有绑上。

人力部调查发现，死者和同事所用的梯子没有安全扶手。

此外，两人所用的路线也不安全，有坠楼的风险，而他们也没有绑安全带。

基于种种的调查结果，人力部发现死者的公司违反条例，表示或将考虑对公司采取行动。