24岁理工生心脏突停跳 经新治疗模式抢救后挽回性命

24岁理工学院学生江紫盈今年4月低烧几天后，突然感到胸口疼痛，也因头晕目眩呕吐，身体一向健康的她觉得不对劲，便到急诊部门求医。没想到病情在24小时内急速恶化，还引发了心源性休克，心脏一度几乎停止跳动。

江紫盈命悬一线之时处于昏迷状态，经国大心脏中心团队抢救近十天，才挽回一命。“我只记得自己在医院做了一次手术后还是感觉不适，之后就什么都不知道了。我以为自己才睡了两三天，很像一直都在梦中，醒来后没想到已经过了那么多天。”

江紫盈进行抢救时昏迷近十天，也得靠两种不同的机械仪器维持生命。（受访者提供）

江紫盈出现心源性休克（cardiogenic shock）是因为心脏肌肉发炎所致，心脏无法再泵送足够的血液满足身体的需求，血压也急速下降。若没有即时采取措施，可能会导致身体器官衰退，危及性命。

国大心脏中心心力衰竭及心肌病计划临床主任兼心脏内科高级顾问医生林伟勤助理教授说，40岁以下的年轻人出现心源性休克一般上是因为急性心肌炎（acute myocarditis）。心肌炎通常因病毒感染，例如冠病、感冒等，导致身体免疫系统过敏并影响心脏。

林伟勤指出，感染心肌炎的年轻病患，病情多数不严重，像江紫盈这种导致心源性休克，须应用机械辅助循环装置维持生命的严重急性心肌炎（fulminant myocarditis）相当罕见，本地出现的年轻病例每年少过10起。

江紫盈入院后先是进行主动脉内球囊反搏（intra-aortic balloon counterpulsation，简称IABP），但病情还是继续恶化。国大医院的心源性休克治疗团队为她抢救时，先是接上了俗称“人工心肺”的体外膜式氧合器（Extracorporeal Membrane Oxygenator，简称ECMO），替代心脏功能以维持生命。

由于她心脏衰竭情况严重，医生之后还为她接上导管式左心室辅助装置（catheter-based left ventricular assist device，简称cVAD），让左心室的血流可流出，以减轻心脏的负担。

这两种机械装置结合使用的治疗模式称为“ECPELLA”，有效改善心源性休克患者的治疗效果。国大心脏中心今年初才开始进行ECPELLA，至今已挽回两名病危病患的生命，江紫盈是其中一人。

本地医院使用ECMO已有20多年，cVAD则是自2019年开始使用。不过，结合两者同时使用时，程序复杂，需要一支横跨10多种不同专业的医疗专家团队合作进行，包括心脏衰竭疾病专家、心胸外科医生、经过专门培训的护士、灌注师和加护病房医生等。

国大心脏中心目前是本地唯一拥有受过ECPELLA培训的心源性休克治疗团队的公共心脏中心。

在江紫盈住院期间，家人和朋友一直陪伴身侧，遵循医生的建议轮流跟昏迷的她聊天。母亲姚美芬（49岁，当铺估价员）说，虽然心疼女儿昏迷时身上插入那么多管子，但她还是相信医疗团队的决定，也坚信女儿能够顺利渡过难关。

“我一直鼓励她，让她加油、告诉她还有很多事情还没完成，因为她是个很积极的女孩，她要的东西她都会去争取，所以我知道她是可以做得到的。”

江紫盈住院22天后康复出院，但她目前还未痊愈，心脏功能从之前的10%恢复至30%，也须定期到医院复诊。