我国西部豪雨 四小时降下7月平均月降雨量82%

本地多个地区星期四（7月20日）早上降豪雨，其中以西部雨势最大，早上7时40分至11时30分的降雨量为120.2毫米，相当于7月平均月降雨量的82%。

公用事业局下午2时25分在脸书发文说，星期四早上9时25分左右，杜尼安路靠近森那美中心（Sime Darby Centre）一段约200米长的路段，出现突发性淹水。当局派出快速反应小组到场支援，并临时关闭两条车道，作为预防措施。部分道路仍开放通行，积水约15分钟后退去。

贴文也指出，自2021年以来，当局便在杜尼安路进行临时修建工程，如提高部分道路的高度，以及加深武吉知马水道（Bukit Timah Canal），以减低淹水风险。

当局也在加宽和加深射靶场路（Rifle Range Road）与惹兰甘榜彰德（Jalan Kampong Chantek）之间长900米的水道。工程在进行中，预计2026年完成。