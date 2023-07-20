我国西部豪雨 四小时降下7月平均月降雨量82%

本地多个地区星期四（7月20日）早上降豪雨，其中以西部雨势最大，早上7时40分至11时30分的降雨量为120.2毫米，相当于7月平均月降雨量的82%。
公用事业局下午2时25分在脸书发文说，星期四早上9时25分左右，杜尼安路靠近森那美中心（Sime Darby Centre）一段约200米长的路段，出现突发性淹水。当局派出快速反应小组到场支援，并临时关闭两条车道，作为预防措施。部分道路仍开放通行，积水约15分钟后退去。
贴文也指出，自2021年以来，当局便在杜尼安路进行临时修建工程，如提高部分道路的高度，以及加深武吉知马水道（Bukit Timah Canal），以减低淹水风险。
当局也在加宽和加深射靶场路（Rifle Range Road）与惹兰甘榜彰德（Jalan Kampong Chantek）之间长900米的水道。工程在进行中，预计2026年完成。
FLASH FLOOD ALONG DUNEARN ROAD There was heavy downpour over many areas of Singapore on the morning of 20 July 2023....Posted by PUB, Singapore's National Water Agency on Wednesday, July 19, 2023