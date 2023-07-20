撤换承包商 近千榜鹅预购组屋再延三个月完工

近千个榜鹅预购组屋单位，因撤换屡次未能达到工期目标的主要承包商，竣工日期将再度延迟三个月。

建屋发展局向《联合早报》证实，此前工期已经因冠病疫情而延误六至九个月的榜鹅预购组屋项目Punggol Point Cove，其中的991个单位将再度延迟完工三个月。

受影响的是二期工程中的五座组屋，其中第442A和第442B座将于2025年第一季完工；第443B、445A、445B座组屋则将于明年第四季完工。

上述预购组屋的二期工程，于冠病疫情前的2019年8月推出，主要承包商为CKR Contract Services。

建屋局说，已于去年3月通知购屋者，这些单位的预计竣工日期，将比原定日期推迟约六至九个月。这之后，建屋局与承包商密切合作，监督施工进度，大部分预购组屋承包商已从疫情的影响中恢复，建屋局也交付了逾七成延误的预购组屋项目。

然而，Punggol Point Cove二期工程的施工进度仍旧缓慢，建屋局也已自数月前密切跟进工程进度，并与CKR Contract Services合作引进更多工人，进行全天候施工。当局也提供了各种援助措施，包括提供预付工程款，分摊人力、材料及运营成本，以及协助招聘建筑工人和提供住宿，希望帮助承包商赶上原定进度。

然而，尽管当局已向CKR Contract Services提供上述援助，施工进度仍然不能达标。为了保护购屋者的利益，建屋局决定于星期三（7月19日）撤换承包商，目前正物色新的承包商在8月加入，完成剩余的施工。

《联合早报》已就此事询问CKR Contract Services。