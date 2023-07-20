东航开通往来新加坡与北京大兴机场的航班

截至今年6月，新加坡已经与中国23个城市恢复通航，所飞往的城市数目为冠病疫情前的六成，两国之间的客流量也同样恢复至疫前的六成。过去半年来，两地每月航班从160班增加到接近1200班次，增长6.5倍。

中国东方航空新加坡公司开通往来新加坡与北京大兴国际机场的航班，这也是本地第一家往来北京大兴机场的航空公司。

随着北京大兴至新加坡航线的开通，新中两地航线增至24条，总共衔接中国的23个城市。

目前，东航每周航班量达33班，恢复到疫前的87%。8月中旬，东航每周将再增加两个航班，即恢复上海至新加坡每日第四趟航班，以及新添合肥到新加坡的航线。届时，每周40个航班量已经超过2019年疫情前同期。

中国东方航空股份有限公司新加坡营业部总经理吴琪威星期四（7月20日）在香格里拉酒店举行的大兴首航仪式上致辞时指出，在疫情期间，新加坡至中国的航班量从疫情暴发前的每周约400个航班，锐减到每周12个航班。

他说，如今新中民航业已经熬过三年寒冬。今年以来，两地航班量迅速恢复，1月至7月间，每月航班从160班增加到接近1200班次，增长6.5倍。航线也在半年内，从1月的12条增至23条。新增的新加坡与大兴机场为第24条航线。

樟宜机场联通北京南北两大机场

樟宜机场集团航空及货运发展部执行副总裁林振杰致辞时说，新航线是樟宜与大兴机场之间开通的首条客运航线，此后樟宜机场将联通北京南北两大机场，进一步促进两座城市之间的交流，也为两国人员往来带来了更大的便利。

北京大兴国际机场于2019年第三季通航启用，它坐落在北京市区、廊坊市和雄安新区之间，从大兴机场候机楼搭乘机场轻轨约20分钟，可到达北京市丰台区草桥站，从此站可转乘北京10号地铁线。

往返新加坡与大兴机场的东航航班从7月20日启航，每天一趟，下午3时40分（星期四、五、天）或下午3时55分（星期一、二、三和六）从北京大兴起飞，当天晚上11时45分从樟宜机场返回北京。