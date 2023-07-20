未公布易华仁被捕消息 总理公署：李总理和黄循财不想偏离CPIB文告

时政博客Political Sophistry一则文章做出不实指控，指总理李显龙及副总理兼财政部长黄循财基于政治原因，不愿第一时间披露交通部长易华仁遭贪污调查局逮捕，因而接到更正指示。总理公署指一般由贪污调查局决定，是否披露一人因被调查遭逮捕，这并非部长的责任。

总理公署星期四（7月20日）发文告指出，Political Sophistry在7月16日刊登一篇题为“公开透明？贪污调查局调查交通部长易华仁时间表”的文章，有两处不实。

首先，文章指总理李显龙及副总理兼财政部长黄循财在7月12日，不想透露易华仁被逮捕的事实，因为这在政治上令人尴尬。其次是文章称在同一天的媒体访问中，黄循财故意隐瞒与此案有关的两人被捕信息，是因为黄循财想隐瞒真相。

当局说，文章说法不实，英兰妮因此根据《防范网络假信息和网络操纵法》（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act，简称POFMA），指示防止网络假信息和网络操纵办事处（POFMA Office）发更正指示给Political Sophistry，要求Political Sophistry在博客首页及文章上面，刊登更正通知。

文告指出，贪污调查局（CPIB）在7月12日发文告，披露易华仁正协助贪污调查局进行调查。同一天总理李显龙的声明及副总理黄循财接受媒体访问，依循贪污调查局所宣布的内容。由于与贪污调查局的运作有关，总理和副总理不想偏离该局已宣布的内容。这是贪污调查局的决定，在文告内提供他们愿意披露的信息。

两天后即7月14日，贪污调查局针对媒体询问提供新进展，指易华仁和旅店置业执行董事王明星，在7月11日遭逮捕，之后两人保释在外。

Political Sophistry已在博客首页上载更正通知。