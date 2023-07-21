星期五可关注的股票　

华尔街股市隔夜走势分化，道琼斯工商指数连续第九个交易日收高，隔夜涨幅为0.47％，创2017年以来的最长连续上涨纪录；而科技股走低则拖累纳斯达克指数大幅下跌2.05％；标普500指数同样下滑0.68％。

由于美国加息路径不明，投资者选择先套利离场，新加坡海峡时报指数星期四闭市几乎持平，报3274.38点，略微下滑0.86点或0.03％。

以下是星期五（21日）可关注的股票：

1.聚速（Jackspeed）此前申请豁免发布2023财年业绩，公司在星期四晚间发布文告表示，它已经满足新交所要求的所有豁免条件。

2.DigiCore房产信托 （Digital Core REIT）回应新加坡交易所询问时指出，一家证券行告诉客户，收购信托第二大租户业务的竞标已经结束，该租户接获至少六份意向书，这可能是促使股价大涨的原因之一。信托6月初披露，它的第二大租户破产。如果完全排除这名租户的租金收入，信托每单位派息（DPU）可能减半。

3.挑战者科技（Challenger Technologies）的公众持股比率已经低于10％，新交所同意公司除牌。

4.新联明发展（SLB Development）发布盈利预警，预期集团截至今年5月底的2023财年下半年将出现亏损，全年盈利将减少。集团指出，这主要是因为融资成本增加以及房地产开发项目的收入减少。集团在2023财年之前已经收取了这些项目的大部分收入。

5.星狮集团（Fraser and Neave）子公司F&NI和后者在缅甸的合资公司SBML，与Win Brothers Group of Companies Limited以及U Zaw Win达成有条件协议，以大约1920万元收购酒精执照和一幅35英亩、租期50年的土地使用权，在缅甸建造和运营一家啤酒厂。成立于1990年的Win Brothers是一家企业集团，U Zaw Win是联合创办人和董事。

6.扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）子公司GEM Asset Management管理的子基金Yangzijiang Maritime Private Equity Fund #2，投资了两项化学品和成品船项目，已认购投资额3214万美元（约4255万新元）。该基金也签订了八艘生态中程化学品和成品船的共同租用协议。