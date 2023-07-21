勿洛水池路组屋火患 90人疏散一人送院

因卧房电源引发火患，勿洛水池路一间组屋单位发生大火，一人吸入过多浓烟送院。

这起火患发生在星期五（7月21日）凌晨3时40分左右，地点是勿洛水池路第618座组屋的七楼单位。

民防部队星期五早上在脸书发文说，消防员抵达现场时，事发单位正冒出滚滚浓烟。火患涉及单位其中一个卧房和客厅的一个角落，消防员佩戴呼吸装备后进入火场灭火，动用一支水枪将火势扑灭。

为了安全起见，警方和民防部队疏散该座组屋约90名居民。当局透露，失火单位里的两名住户，在民防抵达前自行疏散，两人都因吸入过多浓烟而接受救护人员检查，其中一人拒绝送院，另一人则送往中央医院治疗。

据了解，上述两人是手足关系。

初步调查显示，火患与卧房里的电源有关，这也是三天里第二起涉及电源的组屋火患。

在刚过去的星期三（19日），盛港东道第280B座组屋四楼的一个单位疑因厨房电源引发火患，五人包括一个婴孩和两个小孩因吸入浓烟送院，其中一人轻微烧伤。

民防部队提醒公众，切勿让电插座负荷过量；要定时检查电线，更换陈旧或破损的电线；没有使用电器时，切记关掉电源；勿把电线放在地毯下或靠近发热物品；使用带有安全标志的电器和电源插头；勿让电池或设备在无人看管的情况下长时间或过夜充电。