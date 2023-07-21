本地股市星期五早盘上扬0.62点

华尔街股市隔夜走势分歧，亚洲主要股市星期五（7月21日）早盘涨跌互现，香港和首尔股市在早盘领涨，领跌的是台湾和东京股市，本地股市微升0.62点或0.02％。

道琼斯工业指数连续九个交易日上涨，最终涨幅为0.47％，创2017年以来的最长连续上涨纪录；奈飞（Netflix）和特斯拉（Tesla）等科技公司在公布财报后股价走低则拖累纳斯达克指数大幅下跌2.05％；标普500指数同样下滑0.68％。

本地股市方面，新加坡海峡指数截至中午12时上扬0.62点或0.02％，报3275点。

10只海指成份股上涨，泰国酿酒（Thai Beverage）、新科工程（ST Engineering）和新电信（Singtel）领涨，中午前分别上涨1.71％、0.82％和0.78％。16只成份股下跌，领跌的是吉宝企业（Keppel Corp），跌幅为2.01％，云顶新加坡（Genting Singapore）和丰益国际（Wilmar International）的跌幅均为1.58％。

吉宝盘中跌幅一度达到2.3％，为两周来的最大跌幅。此前，汇丰银行（HSBC）将其评级从“买入”下调至“持有”。

美股方面，特斯拉最新公布的财报显示，今年二季度总体毛利率为18.2%，低于分析师预期的18.8%，为四年以来最低水平，而流媒体巨头奈飞的季度营收也低于预期。两个大型科技股的低迷表现拖累纳斯达克指数，隔夜纳指跌幅为自今年3月来的最大单日跌幅。

IG的市场分析师西卡莫尔（Tony Sycamore）表示：“在科技行业里，典型的‘谣传买入，事实卖出’式反应正在特斯拉和奈飞身上上演。其他科技巨头，如微软、苹果、Meta和亚马逊下周需有亮眼财报表现才能避免类似的命运。”

另外，美国上星期首次领取失业救济金的人出乎意料减少，引发市场对强劲就业报告的预期和进一步加息的押注。而此前，市场还认为美联储将在7月升息后基本结束紧缩周期。

道明证券（TD Securities）分析师表示：“虽然我们预计7月将是美联储本周期的最后一次加息，但目前美联储还不太愿意发出这种转变的信号。相反，政策制定者似乎更愿意维持鹰派立场。”