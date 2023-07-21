胜宝工业信托管理公司指若被撤除 信托或需偿还贷款和利息

胜宝工业信托（Sabana Industrial Trust）若撤除管理公司，信托可能需要提前偿还现有贷款和累计利息，而且信托的运作可能受影响。

胜宝工业信托管理公司总裁韩永利星期五（7月21日）早上召开记者会，针对维权股东Quarz亚洲资本（Quarz Capital Asia）召开特大撤除管理公司的要求指出这点。

他说：“撤除胜宝工业信托管理公司，信托可能要偿还所有欠债，包括所有信托现有融资安排的累计利息。”

此外，信托的运作很可能会中断并导致信托清盘，还可能要以大幅折扣价脱售旗下房地产。

Quarz早前要求信托董事会召开特别股东大会进行两项表决：一、撤除现有的外部管理公司；二、指示受托机构汇丰机构信托服务公司把管理信托的职能内化，成立一家受托机构的独资公司来管理信托以及有关事宜。

他指出，Quarz发出召开特大的正式要求文件没有明确列出两项决议案通过后必须采取的实际步骤，而且把管理信托的职能内化的过程复杂，需要大量时间和成本来执行，过程中充满不确定性和固有风险，而且不一定成功。

他还说，撤除管理公司的后果具有风险，不是一种“恐吓手段”（scare tactic）。

尽管如此，Quarz提出的特大会在8月7日举行，单位持有者将就这两项决议案投票表决。