昇菘超市办台湾食品节 引进百吨台湾蔬果

昇菘超市为2023台湾食品节进口100吨台湾蔬果，并且首次引入台湾野莲和木瓜。

高雄市政府农业局携手昇菘超市举办的台湾食品节星期五（7月21日）在兀兰Junction 10商场举行开幕式。

这是昇菘超市第二次与高雄合作举办食品节，此次展销的包括由产地直送的红心芭乐、金煌芒果、木瓜、凤梨、野莲（也称水莲）等高品质农产品。其中，红心芭乐是最受新加坡人喜爱的芭乐品种，上半年由台湾出口到本地的销量高达3万公斤。

野莲和木瓜则是第一次出现在台湾食品节，每包200克野莲的售价是3.5元，木瓜则是每个5.95元。

昇菘超市特别邀请厨师在开幕式上展示如何烹煮野莲，让现场公众有机会品尝这种对新加坡人来说比较陌生的食材。

昇菘集团总裁林福星说，此次台湾食品节引进了100吨来自高雄的蔬果，是规模最大的一次。他说，将台湾蔬果引进新加坡，可以让更多本地民众品尝到台湾风味。

台湾食品节将从7月21日至23日在昇菘超市旗下的十家分店同步推出试吃活动，试吃水果包括红心芭乐和木瓜等。

开幕式上除了有试吃后决定购买的公众，也有慕名而来的消费者。黄丽娟（58岁，保险销售员）曾到台湾旅游，得知台湾食品节开幕，星期五特地来到昇菘超市。她说，虽然台湾进口的水果比其他水果价格高，但品质很好，所以愿意把握这样难得的机会购买。

来自台湾的黄兰惠 （49岁，家庭主妇）买了圣女果和芒果等。她说，购买台湾水果不仅是因为想念家乡的味道，更是因为她觉得台湾水果比其他地方的好吃。

2023台湾食品节将从7月21日至8月3日举办促销活动。台湾蔬菜水果的促销期则是为期一周，由7月21日至27日，售完为止。