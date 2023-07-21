盗刷信用卡买万元金饰 蒙古男认欺骗罪

蒙古男子称在仁川机场结识同乡，按照对方的指示，在抵新后盗刷偷来的信用卡买上万元金饰，并在入境短短四小时内坐巴士逃到槟城。

来自蒙古的德木其格扎布（Demchigjav Munkhzul，35岁）被控两项欺骗罪，他星期四（7月20日）承认一项，另一项交由法官下判时纳入考量。

调查揭露，被告于今年5月13日早上在韩国仁川机场结识一名同乡巴塔尔（59岁），两人正好都要飞来新加坡。

巴塔尔在飞机上趁坐他隔壁的韩国女子熟睡时，偷走了她的信用卡。飞机于5时08分抵达新加坡，巴塔尔向被告称捡到信用卡，两人就在巴塔尔的提议下，乘搭德士到淡滨尼第23街的盛兴当去买金饰。

抵达后，被告拿着偷来的信用卡走进店内，巴塔尔则在店外等。被告买了一条金项链和一条金手镯，刷了1万2683元。店员向被告要护照办退税，但被告却担心身份曝露拒绝了。

同伙仍在逃

事后，被告将信用卡和金饰都交给巴塔尔，巴塔尔则给了他3600令吉（约1046新元）的酬劳，并说他们得马上离开新加坡。

他们当晚9时就乘搭巴士直往马国槟城，被告把得到的令吉在槟城花光了。

韩国女子发现信用卡遭盗刷，隔天报警。警方通过当铺的电眼画面确认被告的身份，在他于6月16日和另外两名蒙古人从槟城飞抵新加坡时逮捕他。

警方没寻获金饰和信用卡，巴塔尔如今仍潜逃中。