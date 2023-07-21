榜鹅西岛将设综合建筑区 提升物流效率

政府将在榜鹅西岛一带设立综合建筑区，提升物流效率以节省时间和成本，也便于建筑业者采用更具生产力的先进技术。

国家发展部长李智陞星期五（7月21日）为榜鹅西岛（Pulau Punggol Barat）上新的综合建设预制枢纽（Integrated Construction and Prefabrication Hub，简称ICPH）举行开幕仪式。

这座本地最大型的ICPH占地3.8公顷，面积等于约5.3个足球场，由丰隆亚洲和双威建筑集团合资开设。

工厂的高科技设备能够生产建造组屋使用的预制体积建设技术（Prefabricated Prefinished Volumetric Construction，简称PPVC）部件、预制浴室、预制防空壕等。

工厂仓库的一个特点是装置了本地最大的储存及提取系统，生产后的建筑配件由机器送入储存舱内，要提取也由机器代劳，能减少八成人力，把省下的人力调派到其他岗位。

工厂有两套生产系统，配有26条生产线，当达到全面生产水平后，可每年生产建造约17座组屋单位所需的建筑部件。

李智陞在开幕仪式上致词时说，将在全岛不同地区设立综合建筑区（Integrated Construction Park），包括榜鹅西岛一带，来加强本地建筑业的实力。

综合建筑区会把集料终端站、预拌混凝土配料设备，ICPH、储存库等集中在同个地点，不只能更高效地使用土地，也更有效率地生产建筑部件。