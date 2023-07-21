ITE高级国家工教局证书毕业生 排名前10%将可直接升理工院

为了给予工艺教育学院（ITE）学生更多升上理工学院的机会，从2027学年开始，修读高级国家工艺教育局证书课程的学生，只要考获3.5平均分的成绩，就可直接获理工院录取。约1000名学生可从这项调整中受惠。

教育部长陈振声星期五（7月21日）在工教局为毕业生举办的毕业礼上，宣布当局将调整面向工教院毕业生的理工院入学要求。

教育部自2013年推出理工学院直接入学计划（Direct-Entry-Scheme to Polytechnic Programme，简称DPP），让普通学术源流学生可免考O水准会考，直接到工教院修读两年的高级国家工艺教育局证书（Higher Nitec）课程，若平均分（GPA）达标可直接升上理工院。

每年有约900名通过DPP入读工教院的学生在毕业时，符合直接升上理工院的条件。当科目编班制全面落实后、中学不再分流，DPP的升学途径也会从2028学年起终止。

目前，Higher Nitec课程毕业生只要GPA成绩达标，都能申请报读理工院。不过，学生能否成功获理工院录取，仍取决于成绩以及学额。

为了让更多成绩符合标准的学生能获得升上理工院的机会，从理工院的2027学年开始，所有修读Higher Nitec课程的学生，只须考取至少GPA 3.5（不包括课外活动分数），就能直接升上理工院，修读相关的专业文凭课程。这项调整预计惠及修读Higher Nitec课程中，成绩最优异的10％毕业生，也就是约1000名学生。

教育部长陈振声（左二）7月21日出席工教院毕业典礼，与毕业生们交谈。（特约陈来福摄）

工教院生报读理工院 GPA要求将调高至2.5

另外，2027学年起，工教院毕业生报读理工院须达到的最低入学要求，也会从GPA 2.0调高至GPA 2.5，以确保工教院毕业生升上理工院后，有能力应付课程要求。目前，多数升上理工院的Higher Nitec课程学生，都考取GPA 2.5或更佳的成绩。

工教院将最迟于2026年更新课程框架，让学生能在三年内完成Higher Nitec课程。随着中学不再分流，2028学年起，主要修读G2科目（相当于普通学术源流水平） 的学生，可申请报读工教院，并直接上第二年的Higher Nitec课程。

修读G2和G3科目的学生，只要英文、数学和成绩最佳三个科目（ELMAB3）总分达到19分或以下（不包括课外活动分数）的要求，也可直接报读第二年的Higher Nitec课程。其中，学生的G3科目成绩会换算成相当于G2水平的成绩。