东向PIE汤申路出口7月23日起改道

东向泛岛快速公路（PIE）的汤申路出口（17D号）将在星期天（7月23日）改道至快乐山路，现有的支路将会关闭。前往汤申路的道路使用者应使用通往快乐山路的新支路，再转入汤申路。

乘搭132号和156号巴士的乘客则从靠近旧警察学院的巴士站，改为到快乐山路后临时巴士站上下车。

陆路交通管理局星期三（19日）在脸书上指出，作出这项调整是为了兴建新的南北交通廊道。全长21.5公里的南北交通廊道将衔接兀兰和市中心，以缓解中央快速公路等主要干道的交通拥堵情况。

南北交通廊道将建在现有道路如汤申路的下方，因此须进行改道，以确保建造工程能安全进行。

陆交局说，兴建南北交通廊道后，将有更多地面街道会改建，为巴士、行人和脚踏车骑士提供更多空间。

陆交局建议道路使用者提前规划行程，并且预留额外的出行时间，尤其是在繁忙时段。另外，在经过受影响路段时也应留意指示牌。