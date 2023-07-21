尚达曼：加深跨文化认识 在纷乱世界中汲取信心

国家接下来的发展阶段中，新加坡人应更积极参与和了解不同族群的文化。前国务资政尚达曼说，这将让新加坡在纷乱的世界里汲取更多信心。

星期五（7月21日）是种族和谐日。尚达曼下午出席由新加坡中华总商会、印度总商会和马来总商会联办的研讨会上致辞时，谈到新加坡作为多元种族国家，保持和平的经历，他指出，这份和平以两个维度为基础，即新加坡人各自的文化和语言，以及由此搭建起的共同空间。但在此之外，新加坡还需要“第三个维度”，也就是新加坡人参与彼此的文化，并加深认识。

尚达曼说，多元种族主义不应只是作为一种制度存在，也不只是习惯和文化上的彼此包容。

“通过参与彼此的文化加深对彼此文化的认识……让我们的孩子在成长过程中彼此交流，让我们的身份更深刻。这会让我们在比过去更纷乱的未来世界里更有信心。”

参与彼此的文化不应导致文化逐渐相结合（fusion）。尚达曼说，本地各个文化都有悠久的历史，加强文化之间认识的过程应坚守基本传统。

尚达曼两周前卸下公职，备战来届总统选举。他在活动上也和另五名商界和法律学界代表，围绕“迎接和善用多元种族主义，推动业务增长”（Embracing and Harnessing Multi-Racialism to Drive Business Growth）的主题交换看法，并接受观众提问。

约200名出席了在新加坡中华总商会大厦举行的研讨会，当中包括商会董事、商界领袖，及本地高等学府和回教学校学生。