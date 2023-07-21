逝世警员曾申诉在警队遭种族歧视 尚穆根下令彻查　

一名36岁男警员星期五（7月21日）下午被发现倒卧在义顺一座组屋底层，送院后证实不治。内政部长兼律政部长尚穆根之后在脸书贴文说，死者曾在脸书上称自己在警队遭种族歧视，他已下令新加坡警察部队彻查此事。

警察部队星期五晚上在脸书贴文说，当局在下午4时55分接到求助电话，指一名男子倒卧在义顺6道第393座组屋底层。救护人员到场后，将昏迷的男子送入医院救治，无奈他伤重身亡。

警方证实死者是一名警员，在经过初步调查后，排除他杀的可能性，调查仍在进行。“警方知道，这名警员曾在脸书发文，提及在工作上面对的挑战，我们也已经给予他不同协助。”

尚穆根也在脸书发文说，不幸逝世的警员是尤瓦拉贾（Uvaraja），他的死因目前仍在调查中。尚穆根说，死者曾在脸书贴文申诉自己的遭遇，当中提及他在警队遭种族歧视。

“所有的指控都非常严重，我已指示警方彻查案件。我们一定会严查到底，并承担责任。”

尚穆根接着说：“我们有明确的非歧视政策，所有人员都应该受到公平对待。警方是一个秉承这个原则的机构，我们一定会调查案件的所有事实。”

目前已无法找到死者的脸书贴文。不过，根据《联合早报》看到的贴文，死者称自己满怀憧憬地加入警队，但这些年来不良的职场文化让他心凉。他称曾遭同僚嘲笑，工作量比别人多，举行婚礼时宴请同事却没有人出席。他也说，自己尽心尽力但始终难讨大家欢心。

警方最后在贴文中说，对这名同事的逝世深感悲痛，并慰问死者家属，目前也正为家属提供帮助。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

妇女行动及研究协会（AWARE） 1800-777-5555（妇女援助专线）

新加坡援人机构热线（SOS）：1767（24小时）／关怀短信（CareText）：91511767

关怀辅导中心：1800-353-5800

心理卫生学院：6389-2222

新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

圆缘助线（华语）：67410078