不让古董豪车专美 敞篷玩具宝马跑车也来占位

经过露天停车场的公众，总会不经意地多看敞篷玩具跑车一眼。（陈渊庄摄）

露天停车位不停车，反倒是玩具车一停就是个把月，到底是有人霸车位，还是有人霸气买车位停玩具车？路人看了不解，拍下这一幕发给《联合早报》。记者走访现场后发现，露天停车位是工业大楼其中一名业主的专用停车位，业主停放玩具车，相信是为了确保停车位不被外人非法占用。

上述这一幕出现在乌美3路工业区第3032A座工业大楼前，记者走访现场时，果真看到一辆白色电动玩具车，停在画上红线的停车格里。

电动玩具车“五脏俱全”，方向盘、油门踏板和安全带等一应俱全。（陈渊庄摄）

这辆电池驱动的白色宝马敞篷玩具跑车，重约10公斤，方向盘、安全带、油门踏板等装置一应俱全。车身有些泛黄褪色，显然在停车位已经摆放多时，但其外型和停车的方式还是会让路过的人多看一眼。

据附近的工作人员说，这辆玩具汽车已在该处停放两个月了，既然红格停车位的“主人”没有出声，其他人纵使觉得好奇也不会去理会。

到附近送货的司机陈世有（58岁）说，他不明白为何要把玩具车停在该处，因为驾驶大型车辆的司机随时可能撞上他。“我驾驶的是一辆14尺长的罗厘，要倒退出来很麻烦，玩具车那么小，不小心撞坏还得赔钱。”

送货司机陈世有表示，玩具车太小，驾驶大型车的司机很可能看不清楚而撞上它。（陈渊庄摄）

附近一间工厂的王姓老板则告诉记者，该处是一个私人停车场，周边工业大楼的每个业主或租户都有一个属于自己的专用停车位，车位都写着所属单位的门牌，该辆玩具车的主人其实就是其中一个单位的业主，也是停车位的专用户。

他说：“业主开车来到后就会把玩具车移开，然后把自己的车停进去，我觉得没有不妥。”

另外一名不愿透露姓名的工作人员说，停在停车位的玩具车不止一辆，除了白色敞篷宝马，有时候停着其他款式的电动玩具跑车。

记者尝试访问该停车位的业主，但是他拒绝受访。

管理该停车场的裕廊集团(JTC)回复记者询问时说，红色停车位是属于租户专用的停车位。他们已向租户建议，用交通锥来防止车位被外人非法占用，效果会比用玩具车来得妥当。