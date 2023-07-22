阿叔16次违法喂鸟 罚款4800元

每次花近30元买面包骑着脚踏车到芽笼各处喂鸽子，六旬阿叔屡劝不听，之前两度被罚款后仍不停止所为，如今因16次违法喂鸟而被判罚款4800元。

《新明日报》早前报道，住在芽笼东27A巷附近的一居民致电本报申诉，一名阿叔日日风雨不改在芽笼多处丢面包喂食鸽子和老鼠，导致附近出现鸟患，还有老鼠出没。

这名喂鸽子的阿叔是67岁的拉詹德兰（V Rajandran），他日前被控16项未经当局许可给野生动物喂食的罪状。他星期五（7月21日）承认其中四项，余项交由法官下判时纳入考量。

调查揭露，去年8月26日早上11时27分，国家公园局的执法人员于阿裕尼弯一带，见被告在走道上及草坪边丢面包喂鸟。

当时，执法人员上前告知被告，在没有当局的批准下喂食野生动物是违法的。即便如此，被告仍在去年8月至12月之间，15次被发现喂食野生动物。根据调查，被告每次都会买20元到30元不等的面包，或带着自己吃剩的饭，骑着脚踏车在芽笼一带喂鸟。

主控官指出，被告早前曾两次因喂食鸽子，分别被罚款450元和500元。此外，被告也因乱扔垃圾被判罚款。因此，主控官建议法官判被告罚款4800元到5600元之间。

当法官问被告是否有什么要说时，被告仅回答：“无话可说”。

法官最终判他罚款4800元。