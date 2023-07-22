成本若持续走高 业者：面包或涨价

俄乌战事未停，加上黑海运粮协议因俄罗斯退出后告急，小麦价格应声再涨，本地有邻里面包糕点业者因担心流失顾客18个月未起价，但成本若持续走高，在吃不消的情况下，将调整价格。

小麦价格自俄乌战争开始便不断攀升，据报道，俄罗斯星期一（7月17日）宣布退出生效近一年的黑海运粮协议，指称乌克兰利用黑海运粮来实现“战斗目的”。随着战事转急，欧洲市场星期三（19日）的小麦和玉米期货价格上升了8.2%和5.2%。

俄罗斯和乌克兰是小麦主要生产国，记者走访邻里的面包糕点店，有者表示因为目前面粉还有存货未受影响，正在关注下来的情况，如果成本持续走高，不排除调整价格。

糕饼店松园常务董事曾伟（51岁）指出，公司不断尝试在削减成本，包括今年使用政府津贴的节能补助金购买节能设备和减少人力。他表示面粉库存还未见底，但预想俄乌战争将间接使其他原材料价格产生连锁反应，因而成本价格还会持续上涨。

他强调，糕饼店松园是近40年老字号，会尽最大努力控制食品价格，但面粉价格之余还有很多其他的成本问题需考量。他们的面包价格大约在1.2至2.5元之间。“只有当成本超过我们可以接受的范围，才会选择起价。”

他认为目前涨幅最严重的食材是糖和樱桃，外加人力、物流、修理费用等都会使他们的成本增高。

吧台料理（Barcook Bakery）主席黄来成表示，这一两年来各种原材料的价格都在上调，面包店的价格自去年2月起过一次后，18个月来未起价。

位于林邦购物中心的珊顿面包坊经理吴小姐（38岁）表示，面粉供应商两个月前涨价了10%，面包店开张六个月，由于周围都是老顾客，为保持客流量，尽量不涨价，担心涨价会流失顾客。

大中国饼家运营总监郭威德（32岁）表示，今年的鸡蛋价格上调了40%，油价则上调25%。为了应付原材料价格的增长，店内的食品如蛋糕今年起了5角。