提前规划宣传活动启动 流动诊所助办持久授权书

截至今年5月31日，共有超过22万人申请办理持久授权书，其中77%为50岁及以上的年长者。在同一期间，超过3万6600人办妥预先护理计划。

为助更多新加坡公民在心智健全时就做好提前规划，我国推出全国宣传活动，其中包括每月在不同地点举办持久授权书（Lasting Power of Attorney，简称LPA）及预先护理计划（Advance Care Planning，简称ACP）流动诊所，免费为50岁及以上的公民办理。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期六（7月22日）为提前规划宣传活动主持推介时说，这项活动旨在提高人们对LPA和ACP的认识与采用。目标是到了2025年底，让超过24万名50岁及以上的本地公民办理好LPA。

“我们会加大努力展开外联工作，和更多伙伴合作，将提前规划带到更靠近人们的住家。我们也会和活跃乐龄中心、基层组织、私人与公共领域雇主、宗教组织和社会服务机构合作，接触更多人并支持他们做好预先规划。”

在提前规划宣传活动下推出的一系列项目包括，陆续在全岛各地举办路演活动，向人们讲解LPA和ACP；以及每月举行LPA和ACP流动诊所。

50岁及以上公民可上网预约

首个LPA和ACP流动诊所在淡滨尼天地举行，50岁及以上的公民可事先上网预约，到诊所免费办理。

星期六下午到流动诊所办理LPA的曾平海（74岁，退休），之前因觉得手续繁琐，所以一直没有做。儿子得知有流动诊所后，便马上帮他上网预约。

“在邻里就能做好LPA方便多了，而且证书签发也是免费的，如果我自己去找律师或医生还要还钱。”

目前，公民申请LPA时无须支付75元手续费，直至2026年3月31日，这也会是政府最后一次延长期限。

为支持更多新加坡人做好预先规划，我国早前也简化了办理LPA和ACP的手续。公共监护人办公室线上服务平台自去年11月启用以来，已有超过5万人上网办理LPA，申请人数比前年增长三倍。