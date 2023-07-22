一家五口呼救 民防人员凭高效团队协作15分钟完成救援

现场火势肆虐、呼救声不断，民防人员沉着冷静应对，破门救出一家五口大小，并在15分钟内扑灭火势。一名参与行动的民防人员回忆现场情况时说，抱着两岁幼童冲出火场时，他想起家中两岁和六个月大的儿子，救人的决定瞬间变得更坚定。

这起火患发生在星期三（7月19日）凌晨2时45分，地点是盛港东道第280B座组屋四楼一个五房式单位。当时，包括一名幼童和两个小孩在内的一家五口正在卧房熟睡，惊醒时已被火舌包围，只好躲进卧室，跑到窗口高声呼救。

参与行动的一名救援人员忆述，消防车赶往事发单位时，远在路口就看见单位冒出浓烟，还能闻到呛鼻烟味，火势之凶猛可见一斑。到达楼下时，一眼就看到母亲在楼上挥手呼救。

民防人员上楼后，马上出动电锯将铁门锯开，另一民防人员先往单位喷水，其他民防人员才得以进入单位进行搜救，并很快在卧室找到一家五口。

英勇民防人员 一人抱两童冲出火场

当时黑烟笼罩，母亲带着12岁和九岁的女儿略显慌张，拉菲奇三级上士果断将两个孩子抱在腋下，向母亲保证自己会竭尽所能确保孩子安全后冲出火场，母亲则一路尾随。

“当时情况危急，没时间分两次将孩子带出去，于是我一手抱一个就往外跑。”

与此同时，哈利姆上士长则找到抱着两岁幼童的父亲，后者显得非常慌张，情绪也有点激动。他当时向父亲保证，自己会安全把孩子抱出火海时，父亲才稍微恢复镇定，递过孩子。

哈利姆说，他是两个儿子的父亲，其中一个和火患中的幼童一样年纪，另一个则是六个月大。“我把幼童抱在臂弯，就如抱自己的孩子那样，我马上想起自己的孩子，要救孩子的意志就更加坚定了。”

在等待救援的过程中，两岁幼童一直放声大哭，这一幕令人揪心，但哈利姆一心救人，来不及感受，直到回家看到孩子时，幼童在火海里嚎啕大哭的画面才突然涌上心头。

感受到生命的脆弱与无常

“看着家里的孩子们，我突然感受到生命的脆弱与无常，大家真的要珍惜生命。”

哈利姆受过紧急救护训练，他发现父亲脱险后手脚多处擦伤，呼吸明显不顺，于是将自己携带的呼吸设备交给他，暂缓他呼吸短促的问题。

从破门、救人、灭火，到再度进入单位做最后检查，民防人员在短短15分钟完成了任务。

锯门一级上士 首次参与救援行动

盛港消防局指挥官奥斯曼少校（Othman Sharif）说，火灾之所以能够顺利被扑灭，要归功于消防人员们的团队协作能力和平时的训练。他说，负责锯门的克里斯托弗一级上士是全职国民服役人员，首次参与救援行动，加入盛港消防局不到一个月。

克里斯托弗受访时说：“我选择民防就是为了站在最前线，对公众产生最直接的影响和贡献。救火时，在民防学院接受过的训练历历在目，我得以专注完成这次的救援行动。”

奥斯曼少校说，团队人员调配得当，是高效团队协作的重点。救援团队中无论是较年轻的全职国民服役人员或经验丰富的正规人员，都具备专业的救援能力，大家平时训练时就有明确分工，彼此互相补助，才能如此高效地完成这次救援任务。