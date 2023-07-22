陈清木：来届大选或再出征西海岸

新加坡前进党主席陈清木医生将在来届大选披甲上阵，预计会再度出征西海岸集选区。

83岁的新加坡前进党主席陈清木医生星期六（7月22日）早上到西海岸巴刹与居民互动，并接受《联合早报》访问时说，无论大选何时举行，前进党都已做好准备。

他指出，自己将参加来届大选，也预计会与上届大选一样出征西海岸。“无论西海岸会怎么划分，我们都做好了准备。”

2020年大选，人民行动党派出由国家发展部长李智陞和交通部长易华仁领军的团队在西海岸集选区竞选，取得51.69％的历来最低得票率，惊险击退陈清木率领的前进党团队。

易华仁因被贪污调查局逮捕调查而暂停所有职务，他在西海岸集选区的职责目前由李智陞和其他选区议员协助承担。

朝野政党接连出现负面新闻，对于前进党是否会借此扩大版图，陈清木指出，政治从来都不是一成不变的，总得随着形势变化而改变，适应新境况。虽然前进党一直都在考虑扩大版图，但不会为了扩大而扩大。

他说，前进党除了得研究在各个选区的足迹，并重新评估曾角逐过的选区，以决定是否能取得进展以外，还得谨慎选拔优秀的候选人。

在原国会议长陈川仁被爆婚外情丑闻之前，前进党非选区议员梁文辉和潘群勤针对陈川仁在国会中用语失礼一事提出国会动议，在国会于下月复会时，要求针对国会议长的独立性和公平性进行辩论。

陈川仁如今已退党并辞去议长职务，对于是否会撤回这项动议，潘群勤星期六受访时说，他们会在总理针对此事在国会发言后再定夺。