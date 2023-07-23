曾称警队内遭歧视 倒卧组屋底层警员遗体送回住家

曾在脸书贴文称遭种族歧视的警员倒卧组屋楼下，遗体星期六移送死者住家，至少二三十名亲友前往吊唁。

《联合早报》早前报道，36岁警员尤瓦拉贾（Uvaraja）星期五（7月21日）下午被发现倒卧在义顺6道第393座组屋底层，送院后不治身亡。内政部兼律政部长尚穆根当天在脸书贴文说，死者曾在脸书上称自己在警队遭种族歧视，他已下令新加坡警察部队彻查此事。

义顺集选区议员吴顺喜星期六（22日）接受《联合早报》电访时说，他上午曾上门想要慰问家属，无奈没有人在家，他星期天（23日）将再次上门吊唁。

记者星期六下午走访死者位于义顺6道第393座组屋六楼的住家，一名不愿透露姓名和身份的中年女子称死者遗孀正在家中，但不愿受访。

星期六傍晚约6时30分，Rajoo Casket殡仪馆职员将死者遗体抬下灵车，移送至死者住家。数名亲友一路围在遗体旁，各个神情悲痛，还传出哭泣声。

据观察，星期六下午3时至晚上7时间，至少二三十名亲友前来吊唁。组屋楼下也摆放了桌椅，还设置一个充气拱门，以及四个电子花圈。

大部分受访邻居对死者的情况并不了解，不过相信他与妻子同住，不确定是否有孩子。

住在隔邻第394座组屋约23年的莫哈末阿明（43岁，货运司机）受访时说，他在三四年前认识死者，两人时常在组屋楼下聊天。“常听到他提起自己压力很大，不是很清楚具体原因，但与他的工作和家庭有关。”

与死者住在同座组屋12楼的李业生（70岁，罗厘司机）称，星期五下午4时40分经过组屋楼下时，看见一名男子面部朝下倒卧在地，还身穿警察制服，但似乎已经没有生命迹象，于是立刻拨打995。

另一名同样住在12楼，也是这座组屋顶层的杜力荣（60岁，木工）透露，自己家门外平时会摆放两张椅子，但星期五下午5时回来时，看见其中一张椅子在走廊中间，而警员过后也将这张椅子带走。

出殡仪式将于星期天傍晚6时30分举行。

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