香港特首李家超今起访新三天 将与李显龙总理会面

香港特首李家超将从星期天（7月23日）起访问新加坡三天，期间将与李显龙总理会面。这是李家超出任香港特首后首次访问新加坡。

据新加坡外交部文告，李家超是应李总理的邀请，在7月23日至25日访问我国。

访新期间，他将与李总理会面，并出席李总理所设的午宴；副总理兼财政部长黄循财也将与李家超共进早餐。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰将在7月24日，与李家超一起参加香港政府和香港贸易发展局举办的一场商业晚宴，并在晚宴上致辞。

这是继2017年香港时任特首林郑月娥访新后，再次有香港行政长官到访我国。

李家超去年5月当选香港新一任特首，并在去年7月正式履职。 过去一年多，新港两地高层多次面对面交流。

李家超在候任香港特首时，在去年6月1日与访港的我国国务资政兼国家安全统筹部长张志贤会面。

去年8月，他在香港接待访港的王瑞杰，王瑞杰也是李家超出任特首后接待的首位外国领导人。去年11月泰国曼谷亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议期间，李家超也与李总理会面。

据香港政府7月20日发布的消息，李家超此行将访问三个亚细安国家，新加坡是第一站，他之后会续程前往印度尼西亚和马来西亚。

随李家超出访的港府官员包括财政司副司长黄伟纶、财经事务及库务局局长许正宇、商务及经济发展局局长丘应桦、运输及物流局局长林世雄、创新科技及工业局局长孙东等。

代表团成员也包括30位来自工商、金融服务、运输、物流和电子商贸、创新科技等不同界别的高级别代表。

据港府文告，李家超在出访期间，将与当地政商界领袖会面，介绍香港在“一国两制”下背靠中国大陆、联通世界的独特优势，鼓励亚细安企业赴港扩展业务，并善用香港的专业服务和融资平台，开拓粤港澳大湾区市场。

他也会考察当地企业和大型基建项目，探讨香港与亚细安国家在商贸和基建等方面的合作空间。