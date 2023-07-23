李显龙总理照片被用作投资骗局广告

李显龙总理的照片被用作投资骗局的广告，他日前已向当局举报，并提醒公众提高警惕，预防被骗。

李总理星期六（7月22日）晚上在脸书贴文说，他常发现每当有很多媒体报道他刚发表的重要演讲或作重大宣布后，诈骗者就会乘胜追击，利用他的照片进行加密货币诈骗和作虚假广告。

“如果广告用我的照片向你推销产品，要你投资某个项目，甚至用我的声音叫你汇款，那不是我。 ”

他指出，这几天又出现了类似诈骗广告，他感谢一些有警觉的国人花时间写来提醒他，“我自己上网时也看到了一些，我已向有关当局举报这些虚假广告”。

李总理在脸书附上截图，劝请公众如果遇到诈骗、虚假新闻或广告，不要回复它们，而且要通过WhatsApp平台的防诈骗应用ScamShield Bot机器人，举报此类事件：https://go.gov.sg/scamshield-bot。

李总理也促请已陷入网络骗局的受害者，上网go.gov.sg/police-report报警。

他说：“让我们尽自己的一份力量，对诈骗保持警惕。”

2020年推出的ScamShield防诈骗应用，可协助公众屏蔽诈骗短信和电话，但公众有时候还是会收到一些不明号码发送的短信。

政府今年在WhatsApp平台推出ScamShield Bot机器人后，公众日后收到不明号码发送的短信时，可以通过机器人“ScamShield Bot”检查是不是欺诈短信，降低上当受骗的风险。

公众只须将短信内容复制或截图，然后传给ScamShield Bot。一旦收过类似举报或发现同样的短信内容被警方列入黑名单，机器人就会提示对方收到的可能是诈骗短信。