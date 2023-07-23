中国恢复新加坡公民15天免签入境政策

中国政府宣布从7月26日午夜零时起，恢复对持普通护照到华经商、旅游观光、探亲访友和过境的新加坡公民15天免签入境政策。

中国驻新加坡大使馆在官网上发公告说，之前已获批前往中国签证的新加坡公民，所持签证继续有效，“已受理的签证申请，将正常审发”。

新加坡外交部：有助促进新中人民和商贸往来

新加坡外交部星期天（7月23日）在官方脸书发文，欢迎中方宣布恢复新加坡公民赴华15天免签入境的安排。

外交部说，这将促进新中两国之间人民和商贸往来，为深化双边合作铺路，尤其是今年3月李显龙总理访问北京期间，新中关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。

中国自今年3月15日起恢复新加坡等59个国家免签入境海南的政策，但冠病疫情期间暂停的新加坡游客入境中国15天免签的政策仍未恢复。