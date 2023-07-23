黄国松：须区别体制和执政党 政治中立的总统能更好团结国家

有意竞选总统的新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松对45年的公职生涯感到自豪，并不担心公众将他视为体制推举出来的候选人。他认为，一个能超然于政治的总统才能更好地团结国家。

目前是投资管理公司Avanda执行主席的黄国松（75岁）星期天（7月23日）早上走访中央锡克庙，参与了一场祷告仪式，并与信徒共用早餐。陪同他的是弟弟黄国伟（60岁，企业顾问）。

黄国松（右二）星期天与中央锡克庙的信徒共用早餐。（梁麒麟摄）

黄国松接受媒体访问时指出，人们须区别体制和执政党的不同，他过去和现在都不曾属于任何政党。

“在公共服务领域工作的人，数以千计像我一样的人，他们在公共服务领域担任高职位，与部长们打交道，所以会有这种看法，尤其是因为这些年来我们只有一个执政党。因此，人们觉得，如果你在公共服务部门工作，你就是执政党的一员，但这是错误的。”

他认为，自己身为一名政治中立者，将能够更好地团结国家。“这样，意见不同或政治派别差异就不会导致社会分歧，也不会分裂我们的社会。”

黄国松星期三（19日）到选举局领取参加总统选举的表格，这是他出席的首场社区活动。他受访时指出，中央锡克庙是首个邀请他到访的机构，往后也希望能有机会走访其他机构，以提倡种族和谐。

黄国松：种族和谐是我国的社会财富

他说，没有种族和谐，就没有社会稳定。新加坡的国家储备金是我国金钱上的财富，但比起金钱财富更重要的是我国的社会财富，而种族和谐就是我国的社会财富。

接下来，黄国松也希望跟年轻人互动，并提高人们对心理健康的意识。

问及他有没有信心获得参选资格，黄国松说，他在公共领域服务45年，在新加坡政府投资公司（GIC）30年期间也担任首席投资官长达六年。“我认为这些资历等同于那些自动获得资格的候选人。但这是总统选举委员会做出的决定。”