尚穆根以议员身份到逝世警员家中吊唁

内政部长兼律政部长尚穆根以义顺集选区议员的身份，到日前逝世的警员尤瓦拉贾（Uvaraja）家中吊唁。

尚穆根是在星期天（7月23日）中午约12时30分，陪同另一名义顺集选区议员吴顺喜到访尤瓦拉贾的家，向他的家人表示慰问。

他在答复媒体询问时说，自己是以议员的身份探访这户家庭，并向家人表示慰问，也保证会继续提供后续支持。他也向家人解释了一些尤瓦拉贾工作时的一些情况，让家人更了解事件全貌。

“关于尤瓦拉贾在工作场所中发生的情况，他的家人仍有很多来不及了解的地方。我向他们解释了一些具体情况，让他们更了解事情全貌后，他们的心里也得到了一些宽慰。”

他也强调政府会尽全力保护少数种族的权益，不过他并未提到任何有关调查结果的信息。

尤瓦拉贾的父母以及兄弟一家人在与尚穆根谈话时神情哀伤，母亲更显憔悴。

尤瓦拉贾将在星期天傍晚6时30分出殡，遗体将于万礼火化场火化。

36岁的尤瓦拉贾星期五（21日）下午被发现倒卧在义顺一座组屋底层，送院后证实死亡。尚穆根之后在脸书贴文说，死者曾在脸书上称自己在警队遭种族歧视，他已下令新加坡警察部队彻查此事。