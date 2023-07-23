早报订户可赠阅文章 送非订户亲友阅读

《联合早报》即日起推出崭新的“赠阅文章”功能，让早报订户在分享订户专享内容时，非订户也能免费阅读全文，享有更愉悦的早报阅读体验。

《联合早报》总编辑吴新迪星期天（7月23日）在早报专栏作者交流会上致辞时宣布这项消息。

“赠阅文章”推出前，只有早报订户可全篇阅读订户专享文章，非订户则只能预览文章的前几段文。这项新功能推出后，只要是订户，就可以把自己所喜欢的新闻和文章分享给朋友，或者通过社交媒体群发出去。即使收到早报文章的人不是订户，也能免费点开原本只有订户才能看到的文章和新闻报道。

吴新迪说，专栏作者不时会反映，想要通过数码形式把自己的文章分享给朋友的时候，如果对方不是早报订户，就会撞上早报的收费墙。

“我们也知道，大家在数码时代的一个阅读习惯，就是看到好文章，就会顺手分享给朋友，而自己也时常通过朋友的推荐，读了许多文章。对于有些人，这是他们读文章的唯一来源。这是大势所趋。”

《联合早报》总编辑吴新迪说：“有了这个赠阅文章服务，我们希望我们的好新闻、好文章，能触及更多的人。”（陈渊庄摄）

吴新迪说，这项“赠阅文章”功能是早报在庆祝百年报庆之际，送给订户的一份礼物，以答谢大家多年来的支持。

“连带的，一般公众也将受惠。有了这个赠阅文章服务，我们希望我们的好新闻、好文章，能触及更多人。”

凡早报订户每月可赠阅五篇订户专享文章，早报应用使用者须先更新应用至最新版本。之后，只要在想赠阅的文章右上角点击“赠阅文章”图标，并将生成的链接发送给亲友，收到链接的亲友就可免费阅读这篇好文。

如果订户想赠阅的文章链接已过期，可选择再次赠阅同一篇文章，不过本月的赠阅余额将会减少一次。赠阅余额将会在每月初重置。