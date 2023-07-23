阿裕尼集选区四议员 走访贝理安原负责选区

工人党议员贝理安辞去国会议席后的首个星期天（7月23日），阿裕尼集选区另四名工人党议员，走访原本由他负责的实龙岗区，向居民重申议员们将继续照顾他们的需求。

工人党秘书长毕丹星、主席林瑞莲，及中委严燕松和费沙星期天上午走访实龙岗北和实龙岗花园，与居民互动。他们过后通过社交媒体贴文发表感想。

林瑞莲说，当集选区里的一名议员离开，其他议员和党会接过职责。

2020年大选前，实龙岗区事务由林瑞莲负责，选后转交贝理安负责。林瑞莲说，她做为原本负责实龙岗区事务的议员，能与老朋友叙旧是件好事。

毕丹星则重申，四名阿裕尼集选区议员会一同负责实龙岗区事务，包括私宅地段。

他说：“感谢社区给予我们的支持。”

Serangoon —————— Joined Team Aljunied GRC on the ground in Serangoon North and Serangoon Gardens this morning. Sylvia... Posted by Pritam Singh on Saturday, July 22, 2023

严燕松也说，工人党团队走访实龙岗区，是为了与居民接触并向他们保证，四名议员会继续照顾居民的需求，在国会代表他们发声。