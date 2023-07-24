投资者权衡喜忧参半的企业财报，使美国上星期五（7月21日）隔夜股市表现疲弱，纳斯达克指数下滑0.22％，标普500指数和道琼斯工商指数则分别微升0.03％和0.01％。

亚太股市星期一（24日）开盘时涨跌不一，首尔下滑0.47％，东京和悉尼则分别上涨1.10％和0.23％。

新加坡海峡时报指数上星期五闭市微升3.92点或0.12％，收报3278.30点。

以下是星期一值得关注的股票：

1. 克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT，简称CEREIT）开市前发文告说，信托投资组合中111个房地产截至6月底的估值为22亿9470万欧元（约33亿9907万新元），比去年12月底减少1.6％或3610万欧元。这是在考虑意大利和捷克在兴建的房地产估值上升后，以及扣除资本支出前。

信托首席执行长兼执行董事阁凌（Simon Garing）表示，考虑到近期意大利Piazza Affari的出售，信托截至6月底的总杠杆率预计约为38.2％，每单位净资产值为2.30欧元。

2. 吉宝企业（Keppel Corporation）通过基础设施部门获得Runcorn EfW设施第一和第二阶段为期五年的技术支持协议续约，也另外完成了大规模碳捕集（carbon capture）设施接口的预前端工程与设计（Pre-FEED）研究。Runcorn EfW设施每年处理近100万吨的垃圾衍生燃料（refuse derived fuel）。

3. 新电信（Singtel）在提交给新交所的文件中披露，由于新加坡交易所实施了过渡期制度，尽管新电信独立董事王克里斯汀娜（Christina Ong）今年已服务超过九年，但仍有资格留任。集团是在回应股东在即将召开的常年股东大会之前提出的有关为何仍保留王克里斯汀娜担任董事的询问。

4. 停牌中的新丝路集团（New Silkroutes）宣布，就集团于4月28日宣布对上海枫围服装辅料有限公司的脱售，公司已与一家上海纺织业公司签署了股权转让协议。上海枫围服装辅料有限公司的净资产账面价值为3130万人民币（约580万新元），估值为6010万人民币。转让交易价为8800万人民币，将分三次付清。