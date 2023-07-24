新航再获选为本地最具吸引力雇主

新加坡航空公司再度获投选为本地最具吸引力的雇主。

人力资源公司任仕达（Randstad）对2753名本地员工和求职者进行调查，投选出首十大最具吸引力的雇主排行榜。

新航已是第六次在这项投选中脱颖而出，上一次是在2020年冠病疫情暴发前。新航也因为在2012年至2014年期间，一直是得票最多的公司， 今年是唯一入选为任仕达雇主品牌名人堂的雇主。

在今年的评选中，美国科技巨头丹纳赫集团（Danaher Corporation）屈居新航之后，排名第二。这是丹纳赫集团和排名第10的国际石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）今年首次入榜。

位居第三的是樟宜机场集团。任仕达指出，樟宜机场集团和埃克森美孚今年的得分都比前一年高出超过10分。

任仕达新加坡分公司董事经理达斯（Jaya Dass）指出，在竞争激烈的招聘市场中，企业必须不断创新和适应不断变化的市场环境来吸引和留住人才，获选的雇主在这方面都达到了一个很高的标准。

新航总裁吴俊鹏说：“很感谢我们杰出的同事，每一天都致力于为客户提供最佳的旅行体验。”

他指出，公司知道只有为员工提供有意义且有回报的职业发展、照顾他们的福祉，还有优先考虑他们的发展，新航集团才能继续在行业竞争中保持竞争力和韧性。

此外，任仕达也投选出最具吸引力的行业，首三大获选行业分别为生命科学、 款待与休闲业，以及包括保安、设施与餐饮的服务业。