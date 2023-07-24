总统大选将设更多投票站 让选民更快完成投票

即将举行的总统选举将比2020年大选多设立167个投票站，选举官员也会增加大约两成，预计选民可以更快完成投票。

选举局星期一（7月24日）宣布，借鉴了2020年大选的经验，即将举行的总统选举将设立1264个投票站，这比2020年大选设立的1097个，多出大约15%。每个投票站的平均投票人数，也将从2020年大选的2400人，减少至2150人。选民也可以在前往投票站之前，上网查询排队人数。

2020年大选投票日，防疫措施使得投票效率降低，近200个投票站上午出现特别长的人龙，一些热点选区的投票站，甚至从早到晚选民都必须排队。

当时，由于选举局无法有效疏导人流，选举官动用权限将投票时间延长两个小时至晚上10时。

2020年大选投票日，近200个投票站上午出现特别长的人龙。（档案照片）

这一次总统选举，选举局会委任3万6000名选举官员，这比2020年大选多了6000人。

修改投票记号笔设计

2020年大选的投票笔也给选民造成一定混乱，有些选民尝试用这个盖上X记号的“笔”在选票上打勾。为了避免再次出现误会，选举局在总统选举中会使用新设计的X字记号笔。新的记号笔造型类似印章，比较不会造成混乱。

至于本届总统选举首次采用的海外邮寄选票投票方式，选举局2023年3月进行了测试发现，约160名参加测试的海外选民，大多数认为注册系统易于使用。

不过，选举局与我国驻外机构联合进行的邮寄测试却发现，一些国家和地区只会在邮票上盖邮戳，回邮信封寄回新加坡也要超过10天。

建议部分国家地区选民 在回邮信封上贴邮票

邮戳是选举局断定海外选民寄出选票日期的重要依据，因此当局建议在沙特阿拉伯、澳大利亚、新西兰、印度、泰国和台湾等地的海外选民，自行贴上邮票，确保当地邮局盖上邮戳。