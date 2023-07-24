本地股市星期一早盘下滑0.54％

美国联邦储备局和欧洲央行加息在即，导致投资者交易谨慎，本地股市早盘表现疲软。新加坡海峡时报指数星期一（7月24日）截至中午下滑0.54％或17.58点，报3260.72点。

海指成份股方面，七只上扬，九只持平，14只下滑。领跌的是凯德投资（Capitaland Invest）和吉宝企业（Keppel Corp），分别下滑1.78％和1.33％，报3.31元和6.70元。

截至11时55分，亚太股市涨跌不一，除了香港和深圳分别下滑1.49％和0.33％，其余的股市都上涨。东京领涨1.45％，首尔、悉尼、上海和台湾的涨幅介于0.04％至0.78％。

美联储和欧洲央行将于星期四（27日）公布加息决定，市场普遍预期这两个央行都会加息25个基点，因此焦点将聚集在美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）对未来的展望。

NatWest Markets分析师布里吉斯（John Briggs）接受路透社访问时预计，美联储和欧洲央行的加息举措将会是加息周期的最后一轮升息，虽然鲍威尔和拉加德料保留鹰派基调，并继续观察经济数据。

布里吉斯指出，美国和欧洲的经济活动和通胀数据已疲弱，也有可能进一步走软，因此这两个地区有理由结束加息周期。

辉立nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，鲍威尔任何的鸽派言论都有助提振股市的风险偏好，过去两个星期的疲软经济指标让市场对软着陆的可能性充满信心。

另外，日本央行将于星期五（28日）公布货币政策决定，市场预期会维持目前的货币宽松政策。据路透社报道，日本央行决策者希望观察更多数据，确保工资和通胀率持续上涨后，才改变政策。